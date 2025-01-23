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لبنان
مباراة العلوم 2025.. فرصة لطلاب لبنان لعرض ابتكاراتهم العلمية في الجامعة اللبنانية
Lebanon 24
23-01-2025
|
16:16
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دعت "الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث"، طلاب مدارس لبنان المبتكرين، إلى المشاركة في فعاليات السنوية الثانية والعشرين لـمباراة العلوم 2025، التي ستُقام بين 8 و10 أيار 2025 في الجامعة اللبنانية – الحدث، تحت شعار "نبتكر لننهض ونزدهر".
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ويمكن للطلاب أن يعرضوا مشاريعهم الخميس 8 أيار، أمام الحكام والزوار على أن تعلن النتائج يوم السبت 10 أيار.
وتتيح مباراة العلوم فرصة مميزة لطلاب مرحلتي المتوسط والثانوي من المدارس اللبنانية والمهنيات في لبنان والخارج لعرض ابتكاراتهم العلمية ضمن الفئات الست التالية: الروبوت، تكنولوجيا المعلومات، البيئة والموارد الطبيعية، الصحة وعلوم الحياة، العلوم الفيزيائية والفلكية، العلوم الكيميائية، أمام لجنة من الخبراء والأساتذة الجامعيين في بيئة تنافسية مثمرة.
والجدير ذكره بأن خلال أحد وعشرين عامًا جذبت مباريات العلوم، التي تنظمها الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، أكثر من ألفي اختراع وبحث من مدارس مختلفة من كل أنحاء لبنان. وحصد الفائزون جوائز نقدية بلغت أكثر من 5,000,000,000 ليرة لبنانية ومنح جامعية وميداليات مختلفة.
يستمرّ التسجيل بين 24 كانون الثاني و20 نيسان 2025 على الموقع الإلكتروني المخصص mobarat.nasr.org.lb .
لمزيد من المعلومات، الاتّصال (أو إرسال واتساب) على الارقام التالية من الاثنين إلى الجمعة من الثامنة صباحاً حتى الرابعة من بعد الظهر: +961 5 464 996 - +961 71 593 962
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