الدينامية السورية تنافس لبنان وتتقدمه

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كتبت روزانا بو منصف في" النهار": على رغم أهمية التطورات اللبنانية المهمة والمتلاحقة، تستمر سوريا في استرعاء الانتباه على نحو يلقى بأضواء كاشفة على تلقف قيادتها الجديدة ما يراه العالم فرصة حاسمة لديها للتقدم نحو السلام والاستقرار، مع تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الانتقال السياسي. كذلك تلقى الأضواء على مخاطر مراوحة لبنان في ماضيه ما لم يواكب الدينامية الراعية لإعادة إنهاضه وإقفال الباب على المرحلة السابقة بالحماسة المطلوبة.ولفت المراقبين بقوة مسارعة أحمد الشرع إلى تهنئة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنصيبه، معتبرا أنه قادر على تحقيق السلام في المنطقة.وما لبثت مفاجأة الشرع أن استكملت بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منتدى دافوس في سويسرا، مقدما نفسه والحكم الجديد ومعلنا للمستثمرين والدول المشاركة فتح سوريا اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية. ويتوقع كثر أن تنافس سوريا لبنان في اجتذاب الدعم إذا كان السلام في المنطقة وصفة الإدارة الأميركية الجديدة لاستكمال ما كانت بدأته عام 2017، وتسجيل مكاسب وإنجازات في خانتها في ما يسمى الاتفاقات الإبراهيمية واستعدادات سوريا الجديدة لبناء مستقبل آخر.ولا تتوانى المملكة ومعها الدول الخليجية عن تأكيد وجوب مساعدة الإدارة الجديدة لنقل سوريا في الاتجاه الإيجابي، دافعة في اتجاه إلغاء العقوبات عنها.