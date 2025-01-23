Advertisement

لبنان

أعمال تمشيط وحرق منازل.. هذا ما يقوم به العدو الاسرائيلي في بلدة بني حيان

Lebanon 24
23-01-2025 | 23:32
A-
A+
Doc-P-1310622-638733028415841768.jpg
Doc-P-1310622-638733028415841768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توغلت قوة اسرائيلية مؤللة ليلا داخل بلدة بني حيان وقامت بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة حيث سمعت اصوات الرصاص في المناطق المجاورة ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقامت القوة المُعادية باحراق عدد من المنازل وهي لا تزال منتشرة داخل احياء البلدة .
Advertisement

مواضيع ذات صلة
اسرائيل تخطط للبقاء في الجنوب بعد مهلة الستين يوماً
lebanon 24
24/01/2025 08:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الاسرائيلية: انتهاء المرحلة الأولى من عملية "السور الحديدي" في #جنين وستبدأ مرحلة ثانية لهدم منازل المسلحين وعوائلهم وتدمير البنية التحتية
lebanon 24
24/01/2025 08:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات تفجر المنازل في الجنوب مستمرة
lebanon 24
24/01/2025 08:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية السعودية في السرايا مساء للقاء ميقاتي..انسحاب اسرائيل من الجنوب بين بري والجنرال الاميركي
lebanon 24
24/01/2025 08:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24

اسرائيل

منازل

الجنوب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2025-01-24
00:34 | 2025-01-24
00:28 | 2025-01-24
23:48 | 2025-01-23
22:55 | 2025-01-23
22:49 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24