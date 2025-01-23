أعمال تمشيط وحرق منازل.. هذا ما يقوم به العدو الاسرائيلي في بلدة بني حيان

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توغلت قوة اسرائيلية مؤللة ليلا داخل بلدة بني حيان وقامت بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة حيث سمعت اصوات الرصاص في المناطق المجاورة ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقامت القوة المُعادية باحراق عدد من المنازل وهي لا تزال منتشرة داخل احياء البلدة .