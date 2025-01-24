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لبنان

احتراق مولد كهربائي بالقرب من مسجد الأمين في أبي سمراء (صور)

Lebanon 24
24-01-2025 | 00:28
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اندلع حريق فجر اليوم الجمعة في مولد كهربائي داخل مرآب للسيارات بالقرب من مسجد الأمين في منطقة أبي سمراء - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان حيث تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن تمتد النيران إلى السيارات المركونة بجواره.
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وأسفر الحادث عن أضرار مادية فقط ولا تزال أسبابه مجهولة.

 
 
 
 
 
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