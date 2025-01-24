احتراق مولد كهربائي بالقرب من مسجد الأمين في أبي سمراء (صور)

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اندلع حريق فجر اليوم الجمعة في مولد كهربائي داخل مرآب للسيارات بالقرب من مسجد الأمين في منطقة أبي سمراء - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان حيث تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن تمتد النيران إلى السيارات المركونة بجواره.وأسفر الحادث عن أضرار مادية فقط ولا تزال أسبابه مجهولة.