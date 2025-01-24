إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب لبنان.. وتحذر "الحزب"!

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن إسرائيل لن تنسحب في الوقت الحالي من جنوب لبنان، وذلك بسبب عدم تنفيذ الجيش اللبناني التزاماته. وأضافت القناة أن المجلس الوزاري المصغر أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على انتشاره الحالي في جنوب لبنان.

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إلى ذلك، أشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي سيناريو وسيقوم بالرد بشكل قاس وفوري على أي خروقات من حزب الله.