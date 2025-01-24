"نكد سياسي" حول الطاقة واقتراح للتغييريين

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نقل مصدر نيابي شارك في إحدى الجلسات مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام أن الأخير شكى من معضلة وزارة الطاقة، حيث تتم المطالبة بها من قبل عدد من الأحزاب والقوى المسيحية، وأن قضية الحصول عليها أصبحت قضية شخصية ونكدا سياسيا .من هنا طرح عدد من النواب التغييرين الذين زاروا الرئيس المكلف أن تعطى هذه الوزارة للطائفة السنيّة كخطوة لسحب فتيل التناتش والخلاف عليها لدى الطائفة المسيحية، وطرح إسم أحد المستشارين القريب من التغييريين لها.المصدر ختم بأن المرحلة المقبلة ستتحول من مرحلة الخلاف على وزارة الطاقة الى مرحلة الهروب منها لما لهذه الوزارة من إنعكاسات سلبية على من سيتسلمها بسبب الإخفاقات المتراكمة والفساد المتعشعش فيها .