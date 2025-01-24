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تتحدّث أوساط داعمة لمرجع رئاسي عن حراك محلي وشعبي سيبدأ في المرحلة المقبلة في مختلف المناطق، سيّما بعد تشكيل الحكومة، من خلال مجموعات أو هيئات ستنشط بشكل أسبوعي مناصرةً للعهد الجديد.واعتبرت مصادر سياسية مطّلعة على جزء من تفاصيل الحراك أننا يبدو سنكون أمام حالة "عونية جديدة".