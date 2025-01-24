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لبنان
سلام عند عون اليوم ويزور بري غدا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-01-2025
|
01:30
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في اطار الاتصالات التي يجريها بشأن التركيبة الحكومية، من المقرر ان يزور الرئيس المكلف نواف سلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم على أن يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا.
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المصدر:
لبنان 24
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