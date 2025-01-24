سلام عند عون اليوم ويزور بري غدا

في اطار الاتصالات التي يجريها بشأن التركيبة الحكومية، من المقرر ان يزور الرئيس المكلف نواف سلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم على أن يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا.







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