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لبنان

سلام عند عون اليوم ويزور بري غدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-01-2025 | 01:30
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في اطار الاتصالات التي يجريها بشأن التركيبة الحكومية، من المقرر ان يزور الرئيس المكلف نواف سلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم على أن يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا.


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المصدر: لبنان 24
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