في طرابلس.. إطلاق نار فجرا يستهدف صالون حلاقة

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أقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على إطلاق النار باتجاه صالون حلاقة رجالي يعود للمواطن "ز.ص" في منطقة مشروع محرم بمدينة طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأسفر الحادث عن أضرار مادية حيث طال الرصاص واجهة المحل وسيارة عائدة للمذكور كانت مركونة أمام الصالون.ولا تزال أسباب حتى الساعة أسباب هذا الاعتداء مجهولة.