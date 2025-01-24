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لبنان

زحمة سير على الاوتوستراد بين الناعمة وخلدة في اتجاه بيروت

Lebanon 24
24-01-2025 | 02:03
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يشهد الأوتوستراد الساحلي بين الناعمة وخلدة باتجاه بيروت زحمة سير خانقة، وصلت معها أرتال السيارات حتى الدامور.
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خلدة

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