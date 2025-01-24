Advertisement

لبنان

في طرابلس.. إلقاء القبض على "ناشل"

Lebanon 24
24-01-2025 | 02:38
A-
A+
Doc-P-1310691-638733085020851232.png
Doc-P-1310691-638733085020851232.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بلاغ أنّه "في إطار المتابعة المُستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات النّشل في المناطق اللّبنانية كافّة، وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَيْن بتنفيذ عمليّات نشل في طرابلس. على الأثر، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشفهما وتوقيفهما. وبنتيجة التحريّات والاستقصاءات، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت عناصر الشّعبة من تحديد هويَّتَيهما، وتوقيف أحدهما، بتاريخ 16-01-2025، في محلّة باب الحديد – طرابلس، ويُدعى م. ص. (مواليد عام 2000، لبناني)".
Advertisement

أضاف البلاغ: "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بالعديد من عمليّات النّشل في طرابلس، بالاشتراك مع شخص آخر، على متن دراجة آليّة. كما اعترف بتعاطي المخدّرات".

ختم:" أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّط الثاني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-01-24
04:48 | 2025-01-24
04:32 | 2025-01-24
04:27 | 2025-01-24
04:21 | 2025-01-24
04:20 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24