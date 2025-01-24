في طرابلس.. إلقاء القبض على "ناشل"

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بلاغ أنّه "في إطار المتابعة المُستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات النّشل في المناطق اللّبنانية كافّة، وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَيْن بتنفيذ عمليّات نشل في طرابلس. على الأثر، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشفهما وتوقيفهما. وبنتيجة التحريّات والاستقصاءات، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت عناصر الشّعبة من تحديد هويَّتَيهما، وتوقيف أحدهما، بتاريخ 16-01-2025، في محلّة باب الحديد – طرابلس، ويُدعى م. ص. (مواليد عام 2000، لبناني)".أضاف البلاغ: "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بالعديد من عمليّات النّشل في طرابلس، بالاشتراك مع شخص آخر، على متن دراجة آليّة. كما اعترف بتعاطي المخدّرات".ختم:" أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّط الثاني".