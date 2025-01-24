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لبنان
لبنان الـ15 عالمياً والأول عربياً في التصنيف الدولي للجدارة الرياضية
Lebanon 24
24-01-2025
|
03:05
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احتل لبنان المركز الـ15 عالميًا والأول عربيًا في تصنيف الجدارة الرياضية للبلدان التي تتجاوز إنجازاتها قدرات دخلها القومي وإمكاناتها الاقتصادية، وذلك وفق التصنيف السنوي WRCES لعام 2024. ورغم التحديات التي يواجهها لبنان، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية الأخيرة، فإن الرياضة اللبنانية شهدت تقدمًا ملحوظًا، حيث تبوأ لبنان المركز الـ93 عالميًا والعاشر عربيًا في الترتيب العام.
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يعزى هذا النجاح إلى دعم القطاع الخاص، وكفاح الاتحادات الرياضية والأندية، التي اعتمدت على البادرة الفردية في ظل غياب الدعم الرسمي. وتصدرت رياضات كرة السلة، كرة القدم، والتنس قائمة الرياضات التي ساهمت في تعزيز تصنيف لبنان.
على الصعيد العالمي، حافظت الولايات المتحدة على المركز الأول، فيما تقدمت فرنسا على إنكلترا. عربيا، تصدرت مصر القائمة، تلتها المغرب والجزائر، أما السعودية فقد شهدت تقدمًا ملحوظًا بتصعيدها 5 مراكز عالمية.
هذا التصنيف يتم تحديثه من قبل المركز الدولي لسياسات الرياضة والحوكمة ICSPG التابع لجامعة سيدة اللويزة، ويعتمد على نتائج المنافسات الدولية ويعكس تطور الحركة الرياضية في البلدان.
يمكن الإطلاع على التفاصيل الكاملة للتصنيف والمؤشرات المستحدثة ومضمونها والترتيبين العربي والدولي، على الموقع:
https://sportsrankings.world/
لبنان
رياضة
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