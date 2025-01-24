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لبنان

سليمان يدعو لتغيير المقاربات السياسية

Lebanon 24
24-01-2025 | 03:14
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رأى الرئيس السابق العماد ميشال سليمان في تصريح له، أن "العالم يشهد تغيرات كبيرة، وفي لبنان هناك ملفات هامة وملحة يجب معالجتها دون تأجيل". 

وأكد أنه مع تغير الظروف الدولية والإقليمية والمحلية، ينبغي على الجميع التخلي عن الأساليب القديمة في العمل السياسي وما يُعتبر من حقوق أو أعراف تتناقض مع روح الدستور، داعياً إلى التكيف مع الواقع الجديد الذي يتطلب مقاربات سياسية مختلفة عن الماضي.
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وأضاف سليمان أن "الفاعليات الوطنية والسياسية يجب أن تواكب إرادة الشعب في التغيير الفعلي من خلال انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية والقاضي نواف سلام رئيساً للحكومة الجديدة، والالتفاف حول القيادة المقبلة".

وختم بالقول: "قد يكون الحل لبعض عقد التشكيل في اقتراح رئيس حزب القوات اللبنانية، الذي يدعو الكتل النيابية والأحزاب الكبرى لاختيار وزير مسلم من بين الوزراء المسيحيين أو وزير مسيحي من بين الوزراء المسلمين، وهو ما يتماشى مع صيغة العيش المشترك والميثاق الوطني ومبادئ الدستور".
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