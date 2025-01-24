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لبنان

العدو الإسرائيلي ينفذ عمليات توغل وتفجير في مناطق جنوبية

Lebanon 24
24-01-2025 | 03:26
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نفذت قوات العدو الإسرائيلي منذ ساعات الفجر الأولى عمليات توغل في منطقة الزقاق عند أطراف بلدة عيترون، حيث قامت بتجريف وحرق عدد من المنازل، ولا تزال تتمركز في المنطقة حتى اللحظة.

وفي وقت لاحق، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في بلدة رب ثلاثين جنوب لبنان، وفقًا لما أفادت به مندوبة "لبنان24".
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كما توغلت قوة إسرائيلية مؤللة مساء أمس داخل بلدة بني حيان، حيث نفذت عملية تمشيط باستخدام الأسلحة الرشاشة، مما أسفر عن سماع أصوات رصاص في المناطق المجاورة. وذكرت المصادر أن العدو الإسرائيلي قام بإحراق عدد من المنازل ولا يزال منتشرا في أحياء البلدة.
 
ولاحظ أهالي وسكان القرى المحاذية للخط الأزرق، الدمار الكبير الذي تسبب به العدو بعد وقف إطلاق النار، حيث زادت نسبة الدمار في تلك القرى لاكثر من ستين في المئة مما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى عمليات تجريف الطرق والارصفة العامة والفرعية و الحقول والبساتين.
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