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لبنان

في كفرشوبا.. انتشال جثامين شهداء وفتح طرقات مُقفلة

Lebanon 24
24-01-2025 | 03:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الجيش وبعدما استكمل انتشاره في كفرشوبا، يعمل مع عناصر الدفاع المدني لانتشال جثامين شهداء ويقوم بفتح الطرقات المقفلة بالركام تمهيداً لعودة الأهالي.
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كفرشوبا

جثامين

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