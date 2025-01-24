في كفرشوبا.. انتشال جثامين شهداء وفتح طرقات مُقفلة

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الجيش وبعدما استكمل انتشاره في كفرشوبا، يعمل مع عناصر الدفاع المدني لانتشال جثامين شهداء ويقوم بفتح الطرقات المقفلة بالركام تمهيداً لعودة الأهالي.



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