Advertisement

لبنان

عطل بالخط الساخن لغرفة العمليات في هيئة ادارة السير

Lebanon 24
24-01-2025 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1310730-638733130772593026.jpg
Doc-P-1310730-638733130772593026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أفادت غرفة التحكم المروري بأن "عطلا طرأ على الخط الساخن 1720 العائد لغرفة العمليات المشتركة في هيئة ادارة السير والاليات والمركبات".

وأشارت الى أنه "من اجل خدمتكم لتقديم اي شكوى او لمعرفة حركة المرور على كل الاراضي اللبنانية التواصل معنا على الرقمين 01566043 و01563576 او عبر موقعنا للتواصل الاجتماعي عبر منصة X".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-01-24
06:24 | 2025-01-24
06:15 | 2025-01-24
06:10 | 2025-01-24
06:06 | 2025-01-24
05:50 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24