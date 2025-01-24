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لبنان

لا انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان.. مصدر في الأمم المتحدة يكشف

Lebanon 24
24-01-2025 | 04:07
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أكد مصدر في الأمم المتحدة لقناة الجزيرة أنه لا توجد مؤشرات ميدانية على استكمال القوات الإسرائيلية انسحابها من جنوب لبنان بحلول الأحد المقبل، رغم انتهاء مهلة الـ 60 يومًا.

وأوضح المصدر أن الانسحاب الإسرائيلي لا يزال بحاجة إلى تدخل سياسي دولي، لافتًا إلى معطيات ميدانية تُظهر استعداد إسرائيل للاحتفاظ بنقاط في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، رغم انسحابها من أجزاء واسعة في القطاعين الغربي والأوسط. (الجزيرة)
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