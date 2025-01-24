حيدر وطليس استقبلا الجابري.. وبحث بتعزيز التعاون والمساعدات الإنسانية

عقد المدير العام للاقتصاد والتجارة، محمد أبو حيدر، اجتماعًا مع وكيل التجارة العراقي، ستار الجابري، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان والعراق.

Advertisement

وركز اللقاء على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تم مناقشة التحضيرات المتعلقة باللجنة الثنائية الاقتصادية اللبنانية - العراقية. واتفق الجانبان على متابعة مناقشة الاتفاقيات الشاملة بينهما، والتي تغطي مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأعرب أبو حيدر عن أمله في توقيع هذه الاتفاقيات في أقرب وقت ممكن بعد تشكيل الحكومة، لما لها من دور كبير في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق المصالح المتبادلة.في سياق متصل، استقبل مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل، بسام طليس، وكيل وزارة التجارة العراقية، والنائب حسن فدعم، والملحق التجاري في السفارة العراقية في بيروت خطاب القيسي، حيث تم بحث موضوع المساعدات المقدمة من الشعب العراقي إلى الشعب اللبناني. وتم الاتفاق على الآلية المخصصة لتوزيع المساعدات على المناطق والعائلات التي تضررت من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأثنى طليس على جهود العراق، دولة وشعبًا، في دعم لبنان، مشيرًا إلى ما كان دائمًا يعبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بأن العراق هو "رمح العرب" والسند في كل القضايا المحقة.