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لبنان

بعد إخلاء سبيلها وإنتهاء التحقيق معها.. ليال الإختيار تزور رئيس الجمهورية

Lebanon 24
24-01-2025 | 04:07
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زارت الإعلامية ليال الإختيار رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبعد اللقاء نشرت صورة جمعتها به عبر تطبيق إنستغرام وتوجّهت بالشكر له، حيثُ كتبت: "فخامة الوطن.. شكرًا".
وكانت الاختيار قد وصلت اول من أمس إلى مطار رفيق الحريري الدولي وتمّ اصطحابها من قبل الأجهزة الأمنية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، فادي صوان، الذي استجوبها وأخلى سبيلها بعد انتهاء التحقيق معها.
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يذكر أنّ الاختيار عادت إلى دبي، وكانت قد انقطعت زيارتها لبلدها بعد "البلبلة" التي حصلت على خلفية استضافتها للناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وقولها "أستاذ أفيخاي".

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