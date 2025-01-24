"المجلس الوطني الأرثوذكسي": لتمثيل الطائفة في الحكومة بوزراء غير حزبيين

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عقد "المجلس الوطني الأرثوذكسي" اجتماعا طارئا طالب خلاله بـ "التمثيل الحقيقي للطائفة في الحكومة المنتظرة"، متوجهًا الى كل من "الرئيس العماد جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام بأن تكون تسمية وزراء طائفة الروم الارثوذكس هذه المرة من خارج الاحزاب والتيارات السياسية"، وتمنى بأن "تتمثل الطائفة بذوي الاختصاص والكفاءة".هذا ودعا الى العودة الى "روح خطاب القسم وتطبيقه والعمل مداورة لكل المواقع والمراكز الحكومية واولها مجلس الوزراء اذ ليس هناك احتكار لأي موقع".وختم:" لقد حان الوقت للتغيير والإصلاح ، إعملوا على هذا الاساس وانهضوا بالوطن ".