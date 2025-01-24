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لبنان

ميقاتي يلتقي وزير خارجية الكويت

Lebanon 24
24-01-2025 | 04:21
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يستقبل الرئيس نجيب ميقاتي وزير خارجية دولة الكويت عبد الله علي اليحيا والوفد المرافق في السرايا الحكومية.
 
 
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