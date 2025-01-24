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لبنان

اعتبارًا من هذا الموعد.. الامارات تستانف رحلاتها الى بيروت وبغداد

Lebanon 24
24-01-2025 | 04:27
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اعلنت  شركة طيران الامارات العربية المتحدة في بيان، انها ستستانف رحلاتها الى بيروت وبغداد بدءا من الاول من شباط المقبل.
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