الرئيس عون للوفد الكويتي: سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة التواصل مع دول الخليج

Advertisement

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للوفد الكويتي برئاسة وزير الخارجية عبد الله علي اليحيا: "انا على ثقة انكم لن تبخلوا على تقديم المساعدة لأشقائكم في لبنان الذين ينتظرون عودتكم لتكونوا بين اهلكم واحبائكم".واكد عون انه "سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة، التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون عناوينها العريضة وردت في خطاب القسم الذي وضع قواعد بناء الدولة".بدوره اكد وزير خارجية الكويت للرئيس عون ان "زيارته هي للدعم والتأييد والاعراب عن الالتزام بالوقوف الى جانب لبنان".ودعا لتفعيل اللجان المشتركة اللبنانية- الكويتية لمعالجة المواضيع المطروحة وفق الحاجات اللبنانية.