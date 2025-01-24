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لبنان

أربع منح سنوية من "العزم والسعادة الاجتماعية" لطلاب الدكتوراه في الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
24-01-2025 | 05:48
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وقعت الجامعة اللبنانية ممثلة بعميد المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا الدكتور قاسم حمزة اتفاقية تعاون مع جمعية" العزم والسعادة الاجتماعية" ممثلة بمديرها رياض علم الدين، وذلك بحضور مدير مركز العزم لأبحاث علوم البيوتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد خليل.
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واشارت" العزم والسعادة الاجتماعية" في بيان الى انها "بموجب الاتفاقية، ستقدم أربع منح سنوية لأربعة طلاب متفوقين يستوفون الشروط اللازمة للتسجيل في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا اعتبارا من العام الجامعي 2024 – 2025 حتى العام الجامعي 2030 – 2031.

وفي أولى اجتماعات اللجنة المشتركة المخولة دراسة طلبات المرشحين لنيل المنح، تمت الموافقة على قبول أربعة طلاب، هم: ضحى حمود، حلا علي، هادي الجمل ورحاب الترك".

يذكر أن "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" تسعى إلى دعم طلاب المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا لمتابعة دراستهم الجامعية، وإجراء أبحاثهم العلمية عبر تقديم منح دراسية لهم وبعض المواد الاستهلاكية اثناء قيامهم بالأبحاث في مركز العزم لأبحاث علوم البيوتكنولوجيا وتطبيقاتها".
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