علّقت الإعلاميّة في قناة الـ"أم تي في" نوال برّي على زيارة وزير الخارجيّة السعوديّة فيصل بن فرحان إلى لبنان.

وقالت برّي عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "نوّر لبنان بعد غياب طويل". (رصد لبنان 24)