سلام: اعادة العلاقات اللبنانية - الخليجية ستكون من اولى اهتماماتنا

Advertisement

استقبل الرئيس المكلف نواف سلام في دارته في قريطم، وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي والوفد المرافق لهما.وخلال الزيارة نقل الوزير الكويتي التهنئة للرئيس المكلف ، مبديا "استعداد بلاده التام لدعم لبنان على الصعد "، متمنياً "النجاح له في مهمته".كما تم البحث مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي على عقد منتدى استثماري خليجي -لبناني في بيروت خلال الاشهر المقبلة.من ناحيته، اكد الرئيس سلام "اهمية العمل للتصدي للتحديات الداخلية التي تواجه لبنان في هذه المرحلة" ، مشددا على" اهمية اعادة العلاقات اللبنانية - الخليجية والتي ستكون من اولى "اهتماماتنا" في الفترة المقبلة".