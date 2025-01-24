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لبنان

ميقاتي استقبل وزير خارجية الكويت: هناك رغبة كويتية لمساعدة لبنان

Lebanon 24
24-01-2025 | 06:10
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وزير خارجية الكويت عبدالله علي اليحيا في حضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي ووفد مرافق.
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كذلك، شارك في الاجتماع رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر، وتم خلاله عرض العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت وسبل تعزيزها وتطويرها في ضوء التطورات السياسية الراهنة في لبنان.
 
ولدى مغادرته، لم يُدل الوزير الكويتي بأي تصريح.
 
وقال الرئيس ميقاتي رداً على سؤال: "تطرقنا الى كافة المواضيع وأبدى الوزير الكويتي كل رغبة في مساعدة لبنان على الصعد كافة، وبالطبع مع تشكيل الحكومة الجديدة سيكون هناك نوع من تعاون كامل بين الكويت ولبنان".
 
اضاف: "لهذه الزيارة معنى آخر هو وجود الأمين العام لجلس التعاون الخليجي مع الوفد، وسبقتها بالأمس زيارة سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، فكل هذه الأمور تصب في إعادة الروابط مع الدولة اللبنانية".
 
وعمّا إذا كانت السعودية والكويت ستساعدان في تذليل العقبات لتشكيل الحكومة الجديدة قال: "هذا أمرٌ لبناني بحت".
 
سفير فرنسا
 
واستقبل رئيس الحكومة سفير فرنسا لدى لبنان هيرفي ماغرو.
 
كذلك، التقى ميقاتي المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.
 
 
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صور من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:
 
 
اللقاء مع وزير الخارجية الكويتي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اللقاء مع البيسري:
 
 
 
 
 
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