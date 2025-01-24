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لبنان

سيارة اجتازت حاجز قوى الأمن في ضهر البيدر... وهذا ما كُشِفَ بعد توقيف السائق

Lebanon 24
24-01-2025 | 06:39
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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:

فجر تاريخ 18-01-2025، اجتازت سيّارة نوع “هوندا” لون جردوني حاجز ضهر البيدر كانت متّجهةً من بيروت نحو البقاع، ولم يمتثل سائقها لطلب عناصر الحاجز بالتّوقف، وتابع فراره بالرغم من تضرّر الإطارات جرّاء استخدام “العوائق الشائكة” من قِبَل العناصر لعرقلة سيرها
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فقام العناصر بمطاردته، بمؤازرة دوريّة من شعبة المعلومات، وتمكّنوا من اعتراض السّيّارة وتوقيف سائقها، وتبيّن أنّه يدعى

ع. ز. (من مواليد عام 1985، لبناني)

ويوجد بحقّه مذكّرة إلقاء قبض بجرم تزوير

كما تبيّن أنّ السّيّارة قد سُرِقت من محلّة برج حمّود، قُبيل التوجّه بها إلى البقاع

أعيدت السّيّارة إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، بناءً على إشارة القضاء المختصّ. 
 
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