سيارة اجتازت حاجز قوى الأمن في ضهر البيدر... وهذا ما كُشِفَ بعد توقيف السائق

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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:فجر تاريخ 18-01-2025، اجتازت سيّارة نوع “هوندا” لون جردوني حاجز ضهر البيدر كانت متّجهةً من بيروت نحو البقاع، ولم يمتثل سائقها لطلب عناصر الحاجز بالتّوقف، وتابع فراره بالرغم من تضرّر الإطارات جرّاء استخدام “العوائق الشائكة” من قِبَل العناصر لعرقلة سيرهافقام العناصر بمطاردته، بمؤازرة دوريّة من شعبة المعلومات، وتمكّنوا من اعتراض السّيّارة وتوقيف سائقها، وتبيّن أنّه يدعىع. ز. (من مواليد عام 1985، لبناني)ويوجد بحقّه مذكّرة إلقاء قبض بجرم تزويركما تبيّن أنّ السّيّارة قد سُرِقت من محلّة برج حمّود، قُبيل التوجّه بها إلى البقاعأعيدت السّيّارة إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.