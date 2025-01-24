وزير الخارجية الكويتي: لتطبيق قرارات مجلس الامن بما في ذلك القرار 1701

Advertisement

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب وزير خارجية دولة الكويت عبد الله اليحيا يرافقه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت في لبنان المستشار ياسين محمد الماجد والوفد المرافق، حيث عقدت خلوة ثلاثية في مكتب الوزير بو حبيب، بعدها انتقل الجميع إلى قاعة الاجتماعات وعقدوا جلسة محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والكويتي.بوحبيبثم عقد مؤتمر صحافي استهله الوزير بو حبيب وقال:"أتشرف اليوم بالترحيب بمعالي وزير خارجية دولة الكويت، وبصفته أيضاً رئيساً للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، الأخ عبد الله اليحيا، الذي أكن له ولبلاده كل التقدير والإحترام لما ترمز اليه كدولة حكيمة، ومعتدلة، ومنفتحة تسعى دائماً لمد جسور الحوار والتواصل. اسمحوا لي ان أعبر عن محبتنا، وعرفاننا، وتقديرنا لأمير، وحكومة وشعب الكويت على وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان، وآخرها جهودهم الدبلوماسية التي أثمرت في تهدئة النفوس في أوائل عام 2022، وسعيهم لعودة العلاقات الأخوية التاريخية للبنان بأشقائه الخليجيين.اضاف:"كما يسعدني وجود معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السيد جاسم محمد البديوي المحب للبنان، والذي يمثل مجلساً شقيقاً، واحتضنت دوله اللبنانيين في ربوعها. نتوسم خيراً من هذه الزيارة المشتركة لمعالي الضيفين الكبيرين لما فيها مصالحنا جميعاً".اليحيابدوره أعرب الوزير اليحيل عن "بالغ سعادته والوفد المرافق بتواجدهم في العاصمة بيروت حيث تشرفت بنقل تحيات صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد العبدالله الأحمد الصباح، إلى فخامة الرئيس جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة مجددين التهنئة لفخامته بإنتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة متطلعين نحو مستقبل افضل للأشقاء في لبنان".اضاف:" كما تشرفت اليوم بلقاء كل من دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب، ودولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء ومعالي الدكتور نواف سلام الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، ومعالي الدكتور عبدالله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين".وقال:" ان زيارتنا اليوم تأتي في اطار الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتعزيز اواصر الاخوة والتعاون ودعم الامن والاستقرار في المنطقة. كما تحمل هذه الزيارة رسالة تضامن مع لبنان الشقيق باسم مجلس دول التعاون لدول الخليج العربية، نؤكد من خلالها التزامنا الثابت تجاه دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه واهمية تطبيق قرارات مجلس الامن بشأن لبنان بما في ذلك القرار 1701، واتفاق الطائف لاستعادة الامن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام استقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا".وتابع:" وأكدنا مطالبة مجلس التعاون بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ووقف اي اعتداءات لقوات الاحتلال الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية او على قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة اليونيفيل، وعلى اهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الامن الداخلي في حفظ سيادة لبنان وبسط سيادته على كل الأراضي اللبنانية".ولفت الوزير الضيف إلى انه من خلال اللقاءات التي اجراها اليوم مع المسؤولين اللبنانين " استعرضنا اهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة لضمان تغلب لبنان على ازماته وتستعيد للشعب اللبناني حياته الكريمة. كما اكدنا رؤية مجلس التعاون ان امام الأشقاء في لبنان فرصة تاريخيّة لتحديد مستقبلهم وتجاوز كل تحديات الماضي، والبدء بعملية اعادة البناء والتطوير بما يحقق طموحات الشعب اللبناني الشقيق بالأمن والازدهار".وختم بالقول :" اؤكد ان هذه الزيارة تجسد الالتزام الخاص لدول مجلس التعاون بمسؤولياتها تجاه الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق وتعبر عن حرص دول مجلس التعاون على الارتقاء بالعلاقات واطر التعاون مع لبنان في المرحلة القادمة وذلك بما يسهم في تحقيق امآل الشعب اللبناني الشقيق وتعزيز استقراره في المنطقة وأمنها".البديويثم تحدث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، مستهلا كلامه بالإعراب عن بالغ سعادته لوجده في بيروت برفقة وزير خارجية الكويت وممثلين عن كل دول مجلس التعاون "بهدف نقل رسالة محبة ودعم وإسناد إلى الأشقاء في لبنان العزيز، معربا عن بالغ فخرنا واعتزازنا بلقاء كافة القيادات السياسية اللبنانية، وهي القيادة التي نقلت لنا تقديرها لكل ما تقدمه دول مجلس التعاون إلى لبنان".اضاف:" كما اسعدنا كثيرا ما سمعناه من القيادة السياسية في لبنان من تاكيد على عزمها المضي قدما تجاه تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحقيق البرامج المتعددة والموصى بها دوليا لما يضمن خير وصلاح الشعب اللبناني على كل المستويات. معربين عن تأكيدنا ان هذه الإصلاحات هي الطريق الصحيح نحو النهوض بلبنان، مجددين العهد على مواقفنا الخليجية التاريخية الثابتة دعم ومساندة لبنان. كما اود ان انقل مجددا تهنئة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للشعب اللبناني الشقيق بمناسبة انتخاب البرلمان للعماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، مهنئا فخامته بهذه الثقة، ومعربا عن الأمل بان يسهم انتخابه باستعادة الامن والسلام في لبنان وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية، مدركين في الوقت ذاته ان الزخم السياسي الذي تمر به الجمهورية اللبنانية حاليا هو زخم إيجابي ويتطلب منا جميعا محبي لبنان، ان نقف معه وندعمه ونقدم له كل ما يمكننا ان نقدمه لضمان استمرار هذا الزخم تحقيقا للمصالح العليا للشعب اللبناني الشقيق ".واكد البديوي:" ان هذه الزيارة المشتركة لي ولمعالي وزير خارجية دولة الكويت التي هي دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون، تأتي من منطلق مخرجات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته 46، وما تمخض عنه من تفاهم من قبل كافة وزراء خارجية دول المجلس من ضرورة القيام بهذه الزيارة المشتركة لنقل التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة السمو قادة دول مجلس التعاون على بذل كل الجهود لدعم القضايا العربية والإسلامية وتعزيز الاستقرار والامن في المنطقة من جهة، ونقل دعم دول مجلس التعاون إلى لبنان الشقيق من جانب آخر".ولفت إلى أننا "سعدنا اليوم بلقاء فخامة الرئيس العماد جوزاف عون ودولة رئيس حكومة تصريف الأعمال ودولة رئيس الحكومة المكلف ودولة رئيس مجلس النواب ومعالي وزير الخارجية والمغتربين، حيث هدفت هذه اللقاءات للتأكيد على دعم دول مجلس التعاون للجمهورية اللبنانية ولكل ما من شأنه ان يعزز امنها واستقرارها ويسهم فى الازدهار والتنمية المستدامة للشعب اللبناني الشقيق".وعدد البديوي لبعض النقاط عن الموقف الثابت والدائم لدول مجلس التعاون لوحدة واستقرار وأمن الجمهورية اللبنانية، وقال:١- ترتبط دول مجلس التعاون ولبنان بعلاقات اخوية وتاريخية على كل الصعد ويحرص الجانبان على تعزيزها باستمرار.2- يؤكد مجلس التعاون دائماً على موقفه الثابت بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه .3- يؤمن مجلس التعاون بضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة في لبنان لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية.4- يؤكد مجلس التعاون ضرورة تطبيق قرارات مجلس الامن بشأن لبنان خاصة القرار 1701 واتفاق الطائف لاستعادة الامن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسيّ وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية .5- يؤكد مجلس التعاون دعم دور الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي في حفظ امن لبنان.6- يجدد مجلس التعاون رفضه تحول لبنان إلى نقطة انطلاق للارهاب او تهريب المخدرات او تهديد امن المنطقة.7- تجدد دول المجلس رفضها القاطع لاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلية المتكررة على لبنان وندعو قوات الاحتلال الاسرائيلي إلى الانسحاب الفوري من كل الأراضي اللبنانية.8- التاكيد ان أمن واستقرار لبنان عامل رئيسي للاستقرار في المنطقة وندعو كافة الأصدقاء والشركاء الدوليين لاستمرار الجهود المشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم الأشقاء في لبنان وعلى كل الصعد.9- تأمل دول مجلس التعاون الخليجي ان يلبي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة المرتقبة طموحات الشعب اللبناني الشقيق ونسال الله لهم التوفيق والسداد.10- تاكيد ما جاء في البيان الختامي لاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري بشأن دعم المجموعة الخماسية بما في ذلك دعم جهود المجموعة الخماسية لإجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والإشادة بدور أصدقاء وشركاء لبنان في تعزيز الثقة وتعزيز التعاون مع مجلس التعاون ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمن الداخلي في حفظ الامن.وختم قائلا:" اود ان اشدد واؤكد ان العلاقات الخليجية اللبنانية لا تقسم القسمة على اثنين فهي علاقات تاريخيّة راسخة ومتشعبة، نأمل ان نتمكن من خلال عراقتها ان نقدم نحن دول مجلس التعاون كل ما من شأنه ان يسهم في دعم واستقرار وأمن لبنان الشقيق، سائلين الله ان ينعم على الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق دوام الامن والاستقرار والازدهار والتنمية".