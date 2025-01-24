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لبنان

قائد الجيش بحث مع درغام في الاوضاع

Lebanon 24
24-01-2025 | 07:38
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 استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة النائب أسعد درغام.
 
وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان.
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الجيش

درغام

الاوضاع

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