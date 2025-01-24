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لبنان
قائد الجيش بحث مع درغام في الاوضاع
Lebanon 24
24-01-2025
|
07:38
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استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة النائب أسعد درغام.
وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان.
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