15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
افرام: مبدأ المحاصصة في السلطة التنفيذيّة خطأ
Lebanon 24
24-01-2025
|
07:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام ظهر اليوم الصرح البطريركيّ في بكركي، والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وكانت مناسبة لعرض التطورات الراهنة، وقد استبقاه غبطته الى مائدة بكركي.
Advertisement
افرام صرح بعد اللقاء قائلاً:" التقيت غبطته اليوم وتبادلنا التهنئة بالمرحلة الجديدة التي يدخلها لبنان، فنحن نعيش لحظات مصيريّة لكن جميلة، وأمام أعيننا فرصة كبيرة جدّاً لا نريد أن نضيّعها، إذ اعتدنا في لبنان على إضاعة الفرص".
تابع افرام:" ما يحصل اليوم هو مفترق طريق مهمّ، وغبطة البطريرك مصرّ على إكمال الصدمة الإيجابيّة بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، بتشكيل حكومة سريعاً، حكومة ميثاقيّة ومن دون محاصصة تحافظ على النهج الجديد الذي أطلقه خطاب القسم".
أضاف:" مبدأ المحاصصة في السلطة التنفيذيّة خطأ، ولا يجب أن نخلّ بهذه القاعدة في أيّ من الوزارات. فإذا حصل الخلل في وزارة واحدة سينسحب ذلك على كلّ الوزارات، فيضيع الحلم ونعود إلى المربّع الأول".
وشرح قائلاً:" الصورة المصغّرة لمجلس النوّاب في مجلس الوزراء كانت أوصلتنا إلى وضعنا الراهن. الانتخابات النيابيّة توصل نوّاباً وكتلاً إلى الندوة البرلمانيّة التي عليها أن تنتخب رئيساً للجمهوريّة وأن تشرّع وأن تمنح الحكومة الثقة، ومحاسبتها بحجب الثقة إذا لم تنجز مهامها. لكن لا يجوز لمجلس النوّاب أن يدير يوميّات مهام السلطة التنفيذيّة، أي أن تدير عمليّاً السلطة التشريعيّة السلطة التنفيذيّة، وبمعنى آخر تسييس الإدارة. فإذا لن نتعلّم من تجارب الماضي، نكون على نفس المسار الذي أوصلنا إلى الإنهيار والخراب".
وختم افرام قائلاً:" فصل الإدارة عن السياسة أساس وهذا النفس يجب أن نتلمّسه في الزمن الجديد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُجددا الممثل السوري باسم ياخور يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا قال عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا الممثل السوري باسم ياخور يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا قال عن أحمد الشرع (فيديو)
23:31 | 2025-01-23
23/01/2025 11:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"هذه سنّة الحياة"... بعد 16 عاماً من الزواج هل انفصلت نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم؟
Lebanon 24
"هذه سنّة الحياة"... بعد 16 عاماً من الزواج هل انفصلت نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم؟
05:06 | 2025-01-24
24/01/2025 05:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر مُقرّب من نانسي عجرم يتحدّث عن تفاصيل طلاقها... أين تعيش الآن مع بناتها؟
Lebanon 24
مصدر مُقرّب من نانسي عجرم يتحدّث عن تفاصيل طلاقها... أين تعيش الآن مع بناتها؟
10:23 | 2025-01-24
24/01/2025 10:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري ينتصر على طليقته قضائيا.. إليكم القصة كاملة
Lebanon 24
وائل كفوري ينتصر على طليقته قضائيا.. إليكم القصة كاملة
00:15 | 2025-01-24
24/01/2025 12:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أجرأ تصريح عن اغتيال نصرالله.. هذا ما قاله ممثل لبناني شهير (فيديو)
Lebanon 24
أجرأ تصريح عن اغتيال نصرالله.. هذا ما قاله ممثل لبناني شهير (فيديو)
02:52 | 2025-01-24
24/01/2025 02:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:20 | 2025-01-24
نداء من "المجلس الوطني الأرثوذكسي" بشأن الحكومة.. ماذا طلب؟
11:59 | 2025-01-24
مشروع "يهدّد" محمية شاطئ صور.. تحذير من "جمعية الأرض"
11:50 | 2025-01-24
قصف في جنوب لبنان.. ماذا استهدفت إسرائيل؟
11:36 | 2025-01-24
الإعلامي السمكة و الاعلامي الدبور.. منْ يحمي الحرية ومنْ يقيِّدها؟
11:31 | 2025-01-24
سرقوا من داخل شقق سكنية تعرضت للعدوان الاسرائيلي... و"الأمن" أوقفهم
11:27 | 2025-01-24
إشكال.. هذا ما حصل مع "الجمارك" عند معبر المصنع
فيديو
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
24/01/2025 19:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
24/01/2025 19:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
24/01/2025 19:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24