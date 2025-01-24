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لبنان

توقيف أحد أبرز تجار الأسلحة

Lebanon 24
24-01-2025 | 08:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مخابرات الجيش أوقفت أحد أبرز تجار الأسلحة في مدينة الميناء ويُدعى ع.ع.ا، قرب مستديرة "بيستاشيو".
وبحسب المعلومات، تمّ نصب كمين مُحكم أسفر عن توقيف المطلوب.
 
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