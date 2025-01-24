توقيف أحد أبرز تجار الأسلحة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مخابرات الجيش أوقفت أحد أبرز تجار الأسلحة في مدينة الميناء ويُدعى ع.ع.ا، قرب مستديرة "بيستاشيو".

وبحسب المعلومات، تمّ نصب كمين مُحكم أسفر عن توقيف المطلوب.