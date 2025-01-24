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لبنان

كميات كبيرة من الدجاج التركي المهرب في الأسواق.. هذا ما كشفه رئيس نقابة الدواجن

Lebanon 24
24-01-2025 | 08:32
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 أعلن رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في بيان "أن قطاع الدواجن بدأ يتعافى في لبنان خصوصاً بعدما عاودت غالبية المزارع التي كانت موجودة في نطاق العدوان الإسرائيلي، والتي هي الآن خارج المناطق التي لا تزال محتلة، العمل والانتاج".
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وكشف بطرس " أن سعر الدجاج انخفض إلى أقل من كلفة الإنتاج"، و أكد  "قدرة وإمكانيات القطاع الكبيرة بما يمتلك من مرونة كافية على مواجهة التحديات والاستمرار في الانتاج خدمةً للأمن الغذائي اللبناني"، لافتا إلى "وجود كميات كبيرة من الدجاج التركي المهرب في الأسواق اللبنانية ما يطرح تحديات جديدة نحن في غنى عنها، خصوصا أنها تؤثر سلباً على قطاعنا الذي يصب كل طاقاته للخروج من تداعيات العدوان الإسرائيلي وكل آثاره السلبية".

وأعلن أن النقابة "تتابع بشكل حثيث موضوع الأضرار التي لحقت بمزارع الدواجن إن كان لجهة إحصاء الأضرار بشكل دقيق، وتاليا المتابعة مع المسؤولين المعنيين للحصول على التعويضات المناسبة".

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