هبتان فرنسية وقبرصية للجيش

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أقيم في مرفأ بيروت، حفل تسلّم هبتَين من قبل السلطات الفرنسية والقبرصية للجيش اللبناني، في حضور نائب رئيس الأركان للتجهيز ممثًلا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، والسفير الفرنسي في لبنان السيد Hervé Magro والسفيرة القبرصية في لبنان السيدة Maria Hadjitheodosiou.وألقى العميد المهندس عبود كلمة في المناسبة جاء فيها: "لا تقتصر هذه المساعدات على دعم الجهد العسكري فحسب، بل هي أيضًا شهادة على ثقة الدول الصديقة بقدرة المؤسسة العسكرية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان".في الختام، سلّم العميد المهندس عبود كتاب شكر ودرعا تذكارية باسم قائد الجيش بالنيابة إلى كل من السفير Magroوالسفيرة Hadjitheodosiou.