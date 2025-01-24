في الناقورة... هذا ما عثر عليه الجيش خلال عملية المسح

عثر فريق الهندسة لنزع الالغام في الجيش على لغم ارضي خلال عملية المسح التي يقوم بها في بلدة الناقورة، حيث عمل على تعطيله ونقله إلى مكان مخصص لتفجيره.



إلى ذلك يواصل الجيش وفريق الهندسة عمليات مسح القرى والمناطق التي دخلها لتنظيفها من الذخائر والقنابل، التي خلفهاالعدو الاسرائيلي، خلال اعتداءاته على القرى الجنوبية.

Advertisement