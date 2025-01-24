إشكال.. هذا ما حصل مع "الجمارك" عند معبر المصنع

وقع إشكالٌ بين عناصر من مركز الجمارك في المصنع وعدد من سماسرة من بلدة مجدل عنجر، ما أسفر إلى تضاربٍ بين الطرفين.

وذكرت معلومات "لبنان24" أنّ قوة من الجيش تدخلت على الفور لتطويق الإشكال منعاً لتطوره فيما جرى توفير الحماية للعناصر والمركز التابع لهم.