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صدر عن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:توافرت معلومات لقيادة سريّة الضّاحية في وحدة الدّرك الإقليمي عن حصول عدّة عمليّات سرقة من داخل شقق سكنيّة في مبنى خالٍ من قاطنيه بسبب تعرُّض جزءٍ منه للعدوان الإسرائيلي في محلّة الجناح.على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت فصيلة الأوزاعي إلى تحديد هويّة أحد الضّالعين بهذه العمليّات، وتمكّنت من توقيفه، ويُدعى:ح. ف. (مواليد عام 2006، سوري)بالتّحقيق معه، اعترف بقيامه، بالاشتراك مع آخرَين، بعدّة عمليّات سرقة من المبنى المذكور.بناءً عليه، قامت قوّة من قطعات السّرية المذكورة بمداهمة مكان وجودهما وأوقفتهما، وهما كل من:م. ح. (مواليد عام 2012، سوري)ص. ح. (مواليد عام 2010، سوري)بتفتيش أماكن إقامتهما، تم ضبط كميّة من المسروقات.باستماعهما، اعترفا ببيع كميّة من المسروقات في بؤرة لجمع الخردة في محلّة الأوزاعي، حيث تمّت مداهمة المكان، وضبط كميّة منها.سُلِّمَت المضبوطات الى أصحابها، وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص، بناءً على إشارته.