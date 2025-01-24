قصف في جنوب لبنان.. ماذا استهدفت إسرائيل؟

استهدف الطيران الحربي الإسرائيليّ، مساء اليوم الجمعة، منطقة السدانة بين شبعا وكفرشوبا في جنوب لبنان.

ومساء، قامت مسيرة معادية بإلقاء 3 قنابل مسمارية على حي العريض عند أطراف بلدة يحمر الشقيف.