Advertisement

لبنان

قصف في جنوب لبنان.. ماذا استهدفت إسرائيل؟

Lebanon 24
24-01-2025 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1310912-638733415779890068.jpg
Doc-P-1310912-638733415779890068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدف الطيران الحربي الإسرائيليّ، مساء اليوم الجمعة، منطقة السدانة بين شبعا وكفرشوبا في جنوب لبنان.
 
ومساء، قامت مسيرة معادية بإلقاء 3 قنابل مسمارية على حي العريض عند أطراف بلدة يحمر الشقيف. 
Advertisement
 
 

مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نفذنا سلسلة عمليات في جنوب لبنان للقضاء على تهديدات حزب الله "مع الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار"
lebanon 24
24/01/2025 19:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لن ننسحب من جنوب لبنان".. إليكم آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن مهلة الـ60 يوماً
lebanon 24
24/01/2025 19:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سينسحب من القطاع الغربي في جنوب لبنان
lebanon 24
24/01/2025 19:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيبقى جيش العدوّ في جنوب لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
lebanon 24
24/01/2025 19:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

جنوب لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:20 | 2025-01-24
11:59 | 2025-01-24
11:36 | 2025-01-24
11:31 | 2025-01-24
11:27 | 2025-01-24
10:46 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24