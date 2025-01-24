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لبنان

مشروع "يهدّد" محمية شاطئ صور.. تحذير من "جمعية الأرض"

Lebanon 24
24-01-2025 | 11:59
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أعلنت جمعية "الأرض" – لبنان في بيان، أنها "رصدت بتاريخ 23 كانون الثاني 2025، تقريراً صحافياً للموقع الإخباري "مناطق"، عن أعمال حفر وبناء لإنشاء محال تجارية وسياحية بمحاذاة محمية شاطئ صور وضمن نطاق المنطقة العازلة الخاصّة بها وفي منطقة بحر الجمل المعروفة قديما بالمرفأ المصري". 
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ولفتت الى أنه "بحسب التقرير، باشر المقاول بتنفيذ المشروع الاستثماري على أراض تعود ملكيتها للجمهورية اللبنانية دون إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي خلافا لقانون حماية البيئة 2002/444 ومرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633".
 
وأكدت أن" هذا المشروع يهدد محمية شاطئ صور والآثار التي يعود تاريخها لآلاف السنين في ظل سكوت تام من وزارتي البيئة والثقافة المعنيتين بالموضوع، علما أن منطقة صور مُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو".

وناشدت الجمعية "جميع المعنيين وخاصة رئيس الجمهورية، والمحامي العام البيئي في الجنوب، وقف تنفيذ هذا المشروع قبل تفاقم الأضرار التي قد تنجم عنه".
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