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لبنان

"عدنا إلى نقطة الصفر".. مفاجأة عن الحكومة!

Lebanon 24
24-01-2025 | 13:59
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أن رئيس الجمهورية جوزاف عون لم يطالب حتى اللحظة بأيّة حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، لكنه تشاور فقط مع الرئيس المُكلف نواف سلام ببعض الأسماء.
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وأشارت القناة إلى أن الملف الحكومي عاد إلى نقطة الصفر، كاشفة أن "التعثر الحكوميّ بات سيد الموقف"، وأردف: "كل المفاوضات باتت بحُكم الملغاة بعدما ساد مبدأ وحدة المعايير بين الكُتل النيابية".
وأوضحت القناة أنّ "حملة حَصلت للضغط على سلام إلاّ أنّه متمسّكٌ بما قاله في بعبدا بأنّ المالية ليست حِكراً على أيِّ طائفة".
 
 
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