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لبنان

توقيف 6 أشخاص بجرائم مختلفة

Lebanon 24
24-01-2025 | 14:08
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 24 / 1 / 2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس المواطن (ع.ع.) لاقدامه على السرقة والسلب بقوة السلاح، والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وإطلاق النار.
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كما أوقفت دورية أخرى في مخيم نهر البارد 5 فلسطينيين: (ي.ا.)، (ا.ش.)، (م.ش.)، (ش.ش.)، (م.ا.)، لظهورهم بتواريخ مختلفة حاملين أسلحة حربية، وإطلاقهم النار، وافتعالهم مشاكل والتسبب بحالات فوضى داخل المخيم. وضبطت في حوزتهم أعتدة عسكرية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص".
(الوكالة الوطنية)
 
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