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لبنان

عن "هُدنة لبنان".. بيانٌ أميركي جديد

Lebanon 24
24-01-2025 | 14:14
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنَّ هناك حاجة عاجلة لتمديد وقف إطلاق النار في لبنان.
 
 
وأوضح متحدث باسم الرئاسة الأميركية أنّ "واشنطن مرتاحة لخطوة بدء إسرائيل سحب قواتها من مناطق جنوب لبنان".
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والأربعاء، قال مصدر مطلع لشبكة CNN إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركية دونالد ترامب الموافقة على خطة للسماح ببقاء 5 مواقع عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان.

ويتعارض الطلب بشكل مباشر مع الموعد النهائي لسحب إسرائيل لقواتها من جنوب لبنان والمقرر يوم الأحد المقبل، وذلك عملاً باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ يوم 27 تشرين الثاني الماضي.

وينص الاتفاق على أن القوات الإسرائيلية يجب أن تنسحب من لبنان مقابل انسحاب حزب الله إلى شمال منطقة نهر الليطاني بحلول 26 الشهر الجاري.
 
 
وفي وقت سابق، دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى عدم سحب الجيش الإسرائيليّ لقواته من جنوب لبنان وذلك بعد مرور 60 يوماً على إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
 
 
وقال ليبرمان إنّ "الجانب اللبناني هو من خرق الإتفاق"، زاعماً "عدم وجود انتشار حقيقيّ للجيش اللبناني على طول الحدود"، وأضاف: "أمام ذلك، فإنّ الجيش اللبناني غير قادر على السيطرة على حزب الله أو نزع سلاحه".
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