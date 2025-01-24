خبرٌ جديد عن الكهرباء.. خطوة مُرتقبة ستحصل

علم أن مؤسسة "كهرباء لبنان" تسعى لإعادة تشغيل معامل الكهرباء في منطقة الجية، وذلك لضمان رفع الطاقة الانتاجية للمعامل وبالتالي زيادة ساعات التغذية.

وسبق أن قامت المؤسسة مؤخراً بتشغيل أحد المحركات الأساسية في المعمل القديم علماً أن هناك حاجة لصيانته وتأهيله باعتبار أن معداته غير صالحة للاستخدام وتُعتبر ملوثة للبيئة.

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وسبق أن أعلن وزير الطاقة وليد فياض أنَّ "الكهرباء ستُؤمَّن للبنانيّين بحدود الـ12 ساعة يومياً اعتباراً من آذار المقبل، علماً أنّ التّغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات.

وأوضح أنَّ "زيادة التّغذية أصبحت مرتبطة بإمكانات تأمين الفيول الإضافي، مشيراً إلى أن "مؤسسة كهرباء لبنان لم تُمنح الدّعم الكافي لذلك".