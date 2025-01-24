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لبنان

بسب خلفية مرور.. تضارب بالعصي والسكاكين وإطلاق نار في عكار

Lebanon 24
24-01-2025 | 23:46
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وقع إشكال فردي في بلدة "الشيخ عياش"- العكارية بين أفراد من عائلتين تخلله تضارب بالعصي والسكاكين وتطور الى اطلاق نار في الهواء من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور حضرت قوة من مخابرات الجيش الى المكان وعملت على تطويق الاشكال وعلى تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.  
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وعُلم ان سبب الاشكال ناتج عن خلفية مرور.

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