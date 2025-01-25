Advertisement

لبنان

تشكيل الحكومة بين المطالب والحصص.. واشنطن: تمديد وقف اطلاق النار ضروري

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-01-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1311048-638733891084121336.jpg
Doc-P-1311048-638733891084121336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم اندفاعة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام لتشكيل حكومة سريعاً،  الا أن كل المؤشرات تدل على أن الاجواء ليست تفاؤلية وأن الامور في خانة المراوحة بسبب الشروط والشروط المضادة التي تجاهر بها القوى السياسية وهذا يعني أن ما حكي عن تفاهمات حصلت بين الرئيس المكلف وبعض الكتل النيابية قد تسقط اذا تم التوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على مبدأ المداورة في الحقائب، علما ان مصادر سياسية تقول ان الرئيس سلام لا يمانع ان تكون المالية من حصة الشيعة لكنه سيرشح اسم الوزير الذي ستؤول اليه.
Advertisement
وبالانتظار تقول المصادر ان الرئيس المكلف لم يزر رئيس الجمهورية امس رغم ان الموعد كان متفقا عليه ربما لمزيد من المشاورات وأنه من المرجح ان يلتقيه مطلع الاسبوع المقبل.
واكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أمس بعد لقائه الرئيس عون ان "التوجه هو لمساعدة لبنان في ما خص مشاريع التنمية الاقتصادية بعد تحقيق الإصلاحات المنشودة"، كاشفا عن توجه لإعداد برنامج خليجي للبنان بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية العتيدة".
واستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وزير خارجية الكويت عبدالله علي اليحيا في حضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي ووفد مرافق.
وتم خلاله عرض العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت وسبل تعزيزها وتطويرها في ضوء التطورات السياسية الراهنة في لبنان.
واشار الرئيس ميقاتي الى ان الوزير الكويتي كل رغبة في مساعدة لبنان على الصعد كافة، وبالطبع مع تشكيل الحكومة الجديدة سيكون هناك نوع من تعاون كامل بين الكويت ولبنان".
اضاف: "لهذه الزيارة معنى آخر هو وجود الأمين العام لجلس التعاون الخليجي مع الوفد، وسبقتها بالأمس زيارة سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، فكل هذه الأمور تصب في إعادة الروابط مع الدولة اللبنانية".
جنوبا، وفيما أعلن العدو الاسرائيلي أن قواته ستبقى في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار زاعما أن شروطه لم تنفذ بالكامل قالت الولايات المتحدة إن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان أمر ضروري بشدة.   وتجدر الاشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد حددت بداية شهر آذار المقبل موعداً للعودة المفترضة لسكان المستوطنات الشمالية وهذا الامر يطرح تساؤلات عن دقة ما يشاع ان اسرائيل تريد تمديد الهدنة 60 يوما اضافية. في المقابل من المؤكد أن لبنان يرفض تمديد البقاء الاسرائيلي في جنوب لبنان وقد اجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اتصالات بالدول الراعية لوقف اطلاق النار طالبا من الأميركيين تحديدا التدخل لضمان تطبيق القرار 1701 وانسحاب إسرائيل. كما استقبل السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.
وبحسب المعلومات التي ينقلها زوار عين التينة فإن الرئيس نبيه بري لم يكن مرتاحاً مطلقاً لاستفسارات رئيس اللجنة الخماسية العسكرية الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز الذي طرح يوم الخميس مجموعة من الاسئلة على الرئيس بري وتتصل بكيفية التعاطي الرسمي وتعاطي ابناء الجنوب في حال لم ينسحب الجيش الاسرائيلي يوم الاحد من جنوب لبنان، الا ان جواب رئيس المجلس كان صريحا وواضحا ان على الدول الراعية للاتفاق ان تفرض على اسرائيل وتلزمها الانسحاب.
وأمس اكد بري ضرورة التزام إسرائيل بكامل بنود إتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وإنهاء إحتلالها بالكامل للأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.  وترددت معلومات أن  قيادة الجيش ستدعو اهالي الجنوب الى التريث في العودة الى منازلهم وعدم تعريض حياتهم للخطر.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-01-25
05:49 | 2025-01-25
05:42 | 2025-01-25
05:38 | 2025-01-25
05:33 | 2025-01-25
05:19 | 2025-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24