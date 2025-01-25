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لبنان

"حزب الله" ينتهج الصمت في "القضايا الحساسة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-01-2025 | 01:30
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افادت مصادر مطلعة ان "حزب الله" طلب من الاعلاميين والمحللين القريبين منه الحد من اطلالاتهم الاعلامية او اقله تجنب الغوص في القضايا الاساسية مثل الملف السوري او الحرب مع اسرائيل.
وبحسب المصادر فإن الحزب ، وفي اطار ترميم قدراته، يريد وضع خطة شاملة مرتبطة بالواقع الاعلامي تقوم بشكل اساسي على عدم تسريب اي معلومة حساسة عن استراتيجيات الحزب وواقعه العسكري وكيفية عمله.
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وترى المصادر ان الحديث في القضايا العامة او السياسة الداخلية لا يزعج الحزب لكن تأويل الحزب بعض المواقف في ملفات حساسة لن يكون مقبولا في المرحلة المقبلة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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