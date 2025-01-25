"حزب الله" ينتهج الصمت في "القضايا الحساسة"

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افادت مصادر مطلعة ان "حزب الله" طلب من الاعلاميين والمحللين القريبين منه الحد من اطلالاتهم الاعلامية او اقله تجنب الغوص في القضايا الاساسية مثل الملف السوري او الحرب مع اسرائيل.وبحسب المصادر فإن الحزب ، وفي اطار ترميم قدراته، يريد وضع خطة شاملة مرتبطة بالواقع الاعلامي تقوم بشكل اساسي على عدم تسريب اي معلومة حساسة عن استراتيجيات الحزب وواقعه العسكري وكيفية عمله.وترى المصادر ان الحديث في القضايا العامة او السياسة الداخلية لا يزعج الحزب لكن تأويل الحزب بعض المواقف في ملفات حساسة لن يكون مقبولا في المرحلة المقبلة.