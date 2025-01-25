18
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذا هو الحّل المنشود لعقدة حقيبة المالية
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
25-01-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفرض الواقعية السياسية مقاربة الملفات الخلافية العالقة، وهي كثيرة، من عدّة زوايا. وهذه الواقعية تقضي أيضًا بأن يصار إلى "تصغير" الحجر على قاعدة أن رمي الحجر الكبير لن يمكّن مطلقَه من إصابة الهدف المنشود. وقد يكون "حجر" تأليف الحكومة العتيدة من بين الحجارة الكثيرة، التي يُفترض أن تُرمى إلى البعيد، أقّله إلى المسافة الممكنة من دون تكبير هذه "الحجارة"، والعمل على أساس الواقع اللبناني القائم على توازنات دقيقة لا يمكن لأحد الاخلال بها أيًّا تكن الظروف، وأيًّا يكن حجم الضغوطات والشروط الموضوعة على لبنان من قبل المجتمع الدولي. ولا يُخفى على أحد صعوبة السير بين النقط، أو المخاطرة في اجتياز حقل الألغام. فمع كل خطوة قد يتفاجأ من يتعاطى بالشأن العام بلغم سياسي لم يكن مدرجًا في حسابات الربح والخسارة.
Advertisement
ولكي لا تبقى القضايا المثارة على بساط البحث في التشكيلة الحكومية محصورة في العموميات فقد تبيّن من خلال الاتصالات الجارية على قدم وساق لإدخال هذه التشكيلة في خرم الابرة مدى صعوبة الجمع بين المضادات في بوتقة واحدة مطلوب منها الكثير من العمل الإصلاحي. وهذه الأضداد هي ذاتها التي كانت تحول دون تمكّن رؤساء الحكومات السابقين من تقديم الصيغ الحكومية المقبولة والمتوازنة في أوقاتها، بغض النظر عن التضارب الواضح بين صلاحيات الرئاستين الأولى والثالثة في موضوع التأليف، وهو أمر قد لا يكون مطروحًا اليوم بين رئيس الجمهورية الحالي العماد جوزاف عون والرئيس المكّلف القاضي نواف سلام.
إلاّ أن طبيعة المرحلة التي تفرض على الرئيس المكّلف التعاطي مع الوقائع السياسية بكثير من الحكمة والروية، خصوصًا أنه محاصر بين ما تضمّنه خطاب القسم من سقوف إيجابية عالية وبين الواقع السياسي المأزوم. ومن هذه الزاوية يمكن القول إن التشكيلة الحكومية العتيدة تواجه صعوبات لوجستية، ومن بينها إشكالية إسناد حقيبة وزارة المالية إلى "الثنائي الشيعي"، خصوصًا بعد كلام الرئيس نبيه بري عن مضمون محاضر الجلسات التي سبقت إعلان وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، والتي تلحظ وجوب إسناد هذه الحقيبة إلى الطائفة الشيعية، وذلك نظرًا إلى الزامية توقيع وزير المال على كل القرارات والمراسيم التي تصدر عن رئاسة الجمهورية، والتي تذّيل بتوقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني. وهذا التوقيع الحصري لوزير المال من شأنه أن يعطي الشيعة سلطة تشاركية في صنع القرار.
ومن بين المواقف المسهّلة في عملية تسريع اكتمال عقد التشكيلة الحكومية يُطرح مخرج يقوم على قاعدة إسناد حقيبة المالية إلى شيعي من دون أن يكون من محور "الثنائي الشيعي"، وفي الوقت ذاته لا يكون مستفزًّا له. فإذا تمّ التوافق بين الرئيس المكّلف والرئيس بري على هذه الصيغة – المخرج فإن حلّ العقد الأخرى يصبح متاحًا وممكنًا. أمّا إذا أصرّ "الثنائي الشيعي" على فرضية تسمية وزير المالية فإن القول بأن ولادة الحكومة لن تكون قريبة وستلازم مرحلة وضع العصي في الدواليب، مع الأخذ في الاعتبار أن اللبنانيين لا يملكون ترف الوقت، وذلك خوفًا من إضاعة الفرص المتاحة، التي قد لا تتكرّر هذه المرّة، وبالتالي فإن الصعود إلى قطار التسويات الإقليمية لن ينتظر طويلًا في المحطة اللبنانية.
وهذا الموقف المتقدّم لعدد من السياسيين بإسناد الحقيبة المالية إلى أحد أبناء الطائفة الشيعية الزاخرة بالشخصيات الواعدة والتي لها باع طويلة في المجال المالي، على ألاّ يكون منتميًا سياسيًا إلى "حزب الله" وحركة "أمل"، قد يسهّل على الرئيس المكّلف عملية التأليف وفكفكة العقد الأخرى، خصوصًا أن الطامحين إلى زيادة لقب "معالي" إلى سيرتهم الذاتية كثر. ولكن إذا حّلّت عقدة حقيبة المالية فإن باقي العقد تصبح حلحلتها مسألة وقت لا أكثر ولا أقل.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مصدر مُقرّب من نانسي عجرم يتحدّث عن تفاصيل طلاقها... أين تعيش الآن مع بناتها؟
Lebanon 24
مصدر مُقرّب من نانسي عجرم يتحدّث عن تفاصيل طلاقها... أين تعيش الآن مع بناتها؟
10:23 | 2025-01-24
24/01/2025 10:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة عودة ماهر الأسد إلى سوريا؟
Lebanon 24
ما حقيقة عودة ماهر الأسد إلى سوريا؟
16:00 | 2025-01-24
24/01/2025 04:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار جديدة عن اغتيال نصرالله وفؤاد شكر.. صحيفة إسرائيلية تكشفها
Lebanon 24
أسرار جديدة عن اغتيال نصرالله وفؤاد شكر.. صحيفة إسرائيلية تكشفها
14:35 | 2025-01-24
24/01/2025 02:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قبلتهما المُثيرة للجدل في الرياض.. الأمن السعودي يستدعي أنغام وعبد المجيد عبدالله وهذه عقوبتهما (فيديو)
Lebanon 24
بعد قبلتهما المُثيرة للجدل في الرياض.. الأمن السعودي يستدعي أنغام وعبد المجيد عبدالله وهذه عقوبتهما (فيديو)
23:30 | 2025-01-24
24/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن طلاق نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.. صحافي يكشف الحقيقة
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن طلاق نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.. صحافي يكشف الحقيقة
00:43 | 2025-01-25
25/01/2025 12:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-01-25
نقاط ضعفٍ.. هكذا يتحضّر "حزب الله" للمعركة المُقبلة مع إسرائيل
05:49 | 2025-01-25
توقيف رئيس بلدية سابق... هذه تهمته
05:42 | 2025-01-25
الخير في ذكرى استشهاد الرائد عيد: سيبقى وساما على صدر المنية والشمال
05:38 | 2025-01-25
عبدالله: القرار الدولي بعده وطني وليس فئويا
05:33 | 2025-01-25
أُصيب برصاصة... العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على مواطن في بلدة القنطرة
05:19 | 2025-01-25
مخزومي في ذكرى استشهاد الرائد عيد والمؤهل مرعب: دفعا حياتهما ثمنا للحقيقة والعدالة
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
25/01/2025 13:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
25/01/2025 13:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
25/01/2025 13:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24