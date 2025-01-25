بعد انتشار الجيش في كفرشوبا.. قوة إسرائيلية تتقدم باتجاه منطقة وادي سابيا وهذا ما فعلته

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه بعد انتشار الجيش في كفرشوبا تقدمت قوة من جيش العدو الإسرائيلي معززة بجرافتين ودبابتي ميركافا باتجاه منطقة وادي سابيا في كفرشوبا حيث تعمل على إطلاق النار والتمشيط.

الى ذلك، نفذ الجيش الاسرائيلي تفجيرا ضخما في كفرشوبا.