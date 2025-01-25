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لبنان

الحريري في ذكرى استشهاد وسام عيد: ستبقى وساما على صدر كل من آمن بالدولة

Lebanon 24
25-01-2025 | 02:27
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كتب الرئيس سعد الحريري على منصة "أكس"، لمناسبة الذكرى الـ17 لجريمة اغتيال الرائد الشهيد وسام عيد: "ستبقى وساما على صدر كل من آمن بالدولة ومؤسساتها. وسام عيد شهيدا لأجل العدالة والحقيقة #لن_ننسى".
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