بلديات القطاعين الغربي والاوسط للاهالي: للتريث في دخول القرى

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تعمل بلديات القطاعين الغربي والاوسط على ارسال جرافات ومعدات مدنية لفتح الطرق وازالة السواتر التربية التي خلفها العدو الاسرائيلي، قبل صعود الاهالي صباح الأحد المقبل، موعد الانسحاب الاسرائيلي المقرر.ودعا عدد من البلديات الاهالي الى التريث في دخول القرى، ريثما يتم الانتهاء من اعمال إزالة الردم وفتح الطرق.