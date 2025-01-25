Advertisement

لبنان

بلديات القطاعين الغربي والاوسط للاهالي: للتريث في دخول القرى

Lebanon 24
25-01-2025 | 02:52
A-
A+
Doc-P-1311082-638733956554469489.png
Doc-P-1311082-638733956554469489.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعمل بلديات القطاعين الغربي والاوسط على ارسال جرافات ومعدات مدنية لفتح الطرق وازالة السواتر التربية التي خلفها العدو الاسرائيلي، قبل صعود الاهالي صباح الأحد المقبل، موعد الانسحاب الاسرائيلي المقرر.
Advertisement

ودعا عدد من البلديات الاهالي الى التريث في دخول القرى، ريثما يتم الانتهاء من اعمال إزالة الردم وفتح الطرق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-01-25
05:49 | 2025-01-25
05:42 | 2025-01-25
05:38 | 2025-01-25
05:33 | 2025-01-25
05:19 | 2025-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24